Uitslagen amateurvoetbal zondag 14 mei

OOST SOUBURG - Het was D-Day voor enkele Zeeuwse clubs, vandaag werd beslist wie er tegen degradatie moet gaan spelen en wie een kans mag wagen op promotie in de nacompetitie. Zo plaatste Vlissingen zich definitief voor de nacompetitie en tankte GOES nog wat vertrouwen.

Hoofdklasse B

Vlissingen pakt een punt en eindigt op de vierde plaats. De Vlissingers nemen daarmee een periodetitel en spelen donderdag de eerste wedstrijd in de nacompetitie tegen Jong Den Bosch.

1e klasse C

GOES wint met maar liefst 8-1 (vijf keer Schalkwijk) van Nemelaer. Donderdag begint de Goese formatie aan de nacompetitie met een uitwedstrijd tegen EDO.



2e klasse E

Voor Zeelandia Middelburg maakte de uitslag van vandaag geen verschil voor de stand. De Middelburgers gaan ondanks het verlies de nacompetitie in.

3e klasse A

Philippine moest winnen met vijf doelpunten verschil en hopen dat Hoeven ook won om nog kans te maken op de nacompetitie. Hoewel Hoeven van HVV'24 won, kwam de ploeg van Dennis de Nooijer niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

4e klasse A

Breskens, Hontenisse en STEEN spelen nacompetitie voor promotie naar de 3e klasse. Sluiskil en Biervliet gaan de nacompetitie in voor lijfsbehoud.

5e klasse A

Koewacht wint met 4-2 op bezoek bij naaste concurrent Vivoo. Beide ploegen gaan echter wel de nacompetitie in.

