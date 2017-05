Feyenoord kampioen! Sandra en Ken gaan trouwen (video)

GROEDE - Eigenlijk had het aanzoek vorige week al moeten plaats vinden, maar toen werd Feyenoord nog geen kampioen. Maar zondag 14 mei even na kwart over vier zei Sandra 'ja' op de vraag van haar Ken. Feyenoord is kampioen en dus stappen Sandra en Ken uit Axel in het huwelijksbootje.

Weddenschap

Want dat was de weddenschap: trouwen als Feyenoord de landstitel zou pakken. De club uit Rotterdam werd zondagmiddag voor het eerst in achttien jaar landskampioen door met 3-1 van Heracles Almelo te winnen. Ken en Sandra waren vorige week nog in mineur nadat de eerste kans op de schaal liet liggen, het verloor met 3-0 bij Excelsior. Maar toen zeiden ze al: "We wachten al achttien jaar dus kunnen we nog wel een weekje wachten."

Lees ook: 'Geen kampioenschap, en dus geen huwelijk'

Aanzoek

Met de volgende woorden stelde Ken de allerbelangrijkste vraag uit zijn leven: "We zijn nu bijna negentien jaar samen en we hebben ooit een keer gezegd als ons cluppie kampioen zou worden. Slechte tijden, goede tijden. Altijd hand in hand. Ons geduld is op de proef gesteld, maar vandaag zijn we kampioen geworden. Dus: wil je met me trouwen?"



Felicitaties

Feyenoord-speler Bart Nieuwkoop uit Tholen had ook lucht gekregen van de situatie in Groede en vlak na het binnenhalen van de titel feliciteerde hij het verloofde stel Sandra en Ken vanuit De Kuip: