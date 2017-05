Ruzie loopt uit op steekpartij in Vlissingen (video)

VLISSINGEN - In Vlissingen is iemand gearresteerd omdat hij bij een ruzie gestoken zou hebben met een mes. Er raakte één persoon gewond, maar volgens de politie gaat het niet om zwaar letsel.

Bekenden

De schermutselingen begonnen zondagavond rond 21.00 uur bij het Fransen van de Putteplein in Vlissingen. Wat de aanleiding voor de ruzie was is niet bekend. De twee zijn volgens de politie bekenden van elkaar.



Medische zorg

Het slachtoffer trok zich na de steekpartij terug in de eigen woning en weigerde aan het politie-onderzoek mee te werken. Ook weigerde hij medische zorg. De opgeroepen traumahelikopter werd weer afgezegd.