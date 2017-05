Van Drongelen over handhaving Sparta: 'Nooit paniek geweest'

Energie

De 18-jarige verdediger won gisteren van Go Ahead Eagles met 1-3 en doordat Roda JC met 2-0 verloor van Vitesse is Sparta Rotterdam ook volgend jaar eredivisionist. "In de tweede helft hebben we echt laten zien dat we echt wilden winnen. We gooiden veel energie in de wedstrijd en uiteindelijk handhaven we ons dan."



Paniek

Vorig seizoen promoveerde Van Drongelen met Sparta naar de Eredivisie. De verdediger zegt dat een eerste jaar op een hoger niveau altijd lastig is. "Maar we hebben hard gewerkt en ons altijd aan het plan van de trainer gehouden. Er is nooit paniek geweest, wel bezorgdheid. Maar het is een mooie prestatie dat we erin blijven."



Vakantie

Vanuit Zeeland kreeg Van Drongelen veel felicitaties. "Heb veel appjes en berichten op social media gekregen. Van familie en vrienden, zij volgen mij altijd op de voet. Dat is altijd leuk." Met Sparta traint de verdediger nog anderhalve week door, daarna hebben ze nog een teamuitje en dan heeft Van Drongelen vakantie.