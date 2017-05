Voorbereiding schaatsseizoen Erwin Mesu verstoord

Val

Mesu kwam in de tweede ronde van de skeelerwedstrijd 'De klim van Steenwijk' ten val. Hij tikte iemand anders aan waarna hij onderuit ging en met zijn elleboog op de stoeprand belandde.



Pinnen

Mesu gaat donderdag onder het mes, zijn arm wordt vast gezet met pinnen. Volgens Mesu is het geen zware operatie, "Het duurt waarschijnlijk een uur dus, dat valt wel mee. Ik verwacht dat ik volgende week al weer kan revalideren op de hometrainer."



Skeelerseizoen

Door de valpartij mist de uit Middelburg afkomstige sporter een groot deel van het skeelerseizoen. Toch is dit voor hem geen groot probleem, "Op de skeelers zul je mij dit seizoen niet zo veel meer zien. Dat is niet erg, want ik was sowieso al van plan om wat minder te skeeleren."



Schaatsseizoen

Het schaatsseizoen komt volgens Mesu zelf niet in gevaar, "Gelukkig gebeurt het vroeg in het seizoen, daardoor kan ik nog op tijd revalideren en fit raken voor het schaatsseizoen."