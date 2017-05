Nieuwkoop: 'Besef nu hoe uniek deze titel is' (video)

Uniek

Met het terugkijken van de beelden van de huldiging op de Coolsingel komt ook het besef dat Nieuwkoop met Feyenoord iets unieks heeft gepresteerd. "Het is echt iets heel groots. Fantastisch dat ik dit mag meemaken."



Waanzinnig

"Als je op de Coolsingel staat, heb je niet eens door hoe druk het is", gaat Nieuwkoop verder. Op de huldiging waren zo'n 150.000 mensen afgekomen. "Als je dan later naar die beelden kijkt .... Dat is echt waanzinnig."

Springen en dansen

Het aandenken dat hij heeft gekregen - een mini-exemplaar van de kampioensschaal- staat nu naast de mini-beker die hij vorig jaar kreeg omdat Feyenoord toen de KNVB-beker won. Ook toen stond hij op de Coolsingel. "Maar dit jaar waren er voor mijn gevoel nog meer mensen. Ik heb gesprongen, gedanst. Het was heel gezellig."



Prestatie

Met de selectie, familie en vrienden had Nieuwkoop zondagavond al een besloten feest op de SS Rotterdam. "Daar hebben we ook geslapen. Het was een geslaagd feestje. Het geeft een mooi gevoel dat ik onderdeel ben van het team en dat we toch iets moois hebben gepresteerd."