FC Utrecht

In het verleden speelde Serooskerke al vaker tegen een betaald voetbal organisatie. In 2012 was NAC te gast op sportpark Noordhout en drie jaar geleden speelde de tweedeklasser een oefenduel tegen FC Utrecht.



De wedstrijd staat gepland voor maandag 10 juli 2017. De aanvang van de wedstrijd is om 19.30 uur.