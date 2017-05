Kloetinge trekt spits Van Rossum aan

Spits

De spitspositie is een probleem voor Kloetinge dit seizoen. De club is de laatste wedstrijden zelfs genoodzaakt om verdediger Can Özgan op die positie op te stellen. Met Van Rossum hoopt de club het spitsenprobleem op te lossen. Eerder werd Ramon Janson van MZC'11 uit Zierikzee al aangetrokken, maar die is de komende maanden nog uitgeschakeld met een zware blessure.



Kampioenschap

Van Rossum neemt dus afscheid van Luctor'88 met een karrenvracht aan doelpunten. Het leverde de club, die volgend seizoen als fusieclub Luctor Heinkenszand speelt, de titel in de vierde klasse A van het zaterdagvoetbal op.



Nacompetitie

Kloetinge speelde dit seizoen in de eerste klasse. Via de nacompetitie probeert de club nog te promoveren naar de hoofdklasse.