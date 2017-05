Kloetinge begint nacompetitie met gelijkspel

ROTTERDAM - Kloetinge is de nacompetitie om een plaats in de hoofdklasse begonnen met een gelijkspel. De ploeg van trainer Arie van der Zouwen deelde in Rotterdam de punten met Xerxes/DZB. Remco van Tiggele scoorde uit een strafschop het enige doelpunt voor Kloetinge.

foto: Ron Quinten



Makkelijk gegeven

Kloetinge begon goed aan de wedstrijd in Rotterdam en was via Tom Wuyts dicht bij de openingstreffer, maar de uitstekend keepende doelman Mathijs Donatz hield zijn doel schoon. Toch werd het na ruim een kwartier spelen 1-0 voor de bezoekers. Scheidsrechter Tunnissen zag een overtreding op Roy Mulder in het zestienmetergebied en de makkelijk gegeven strafschop werd benut door Remco van Tiggele.

GOAL!!! 0-1 Kloetinge uit strafschop @remcovantiggele. Overtreding werd gemaakt op Roy Mulder. pic.twitter.com/DWH74dxIUH — Kloetinge Fanatics (@VVKfanatics) May 16, 2017

Betere ploeg

Ook na de openingstreffer bleef Kloetinge de betere ploeg. Roy Mulder was met een afstandsschot dicht bij de 0-2, maar weer was het Donatz die redding kon brengen. De ruststand was daardoor 0-1.



Druk Xerxes/DZB

In de tweede helft ging de thuisploeg op jacht naar de gelijkmaker en dat zorgde voor de nodige druk op het doel van Kloetinge, dat zelf nog amper aan aanvallen toe kwam. Het was aan doelman Matthew Lentink te danken dat Kloetinge lang stand hield. Kloetinge kreeg zelf via Xander van der Poel een goede kans op 0-2, maar twaalf minuten voor tijd viel de gelijkmaker toch. Invaller Le Shawn Lisse was de gevierde man bij de Rotterdamse club. Na dat doelpunt was de thuisploeg zelfs nog dicht bij de winnende treffer, maar die kwam er niet.



Strafschoppen

Na de wedstrijd namen beide ploegen nog strafschoppen, omdat die eventueel de beslissing moeten brengen als de drie ploegen precies gelijk eindigen, qua punten en doelsaldo. Kloetinge verloor de strafschoppenserie met 5-4, door een misser van Julius Bliek.



Smitshoek

Door het gelijkspel hoeft Kloetinge aanstaande zaterdag niet in actie te komen. Dan ontvangt Smitshoek, de derde club in de poule, op eigen veld Xerxes/DZB. Kloetinge is volgende week dinsdag weer aan de beurt als hoofdklasser Smitshoek naar het Wesselopark komt. De winnaar van de poule speelt tegen een andere poulewinnaar een finale (thuis- en uitduel) om een plaats in de hoofdklasse.

Van Rossum

Tijdens de wedstrijd tegen Xerxes/DZB maakte Kloetinge de komst van een spits voor komend seizoen bekend. Rutger van Rossum komt over van Luctor'88.



Karakteristiek

0-1 Van Tiggele (18/pen)

1-1 Lisse (78)



Opstelling

Lentink, Jansen (Huibregtse/46), Jaap Esser, Bliek, Amperse, Mulder, Van Tiggele (Quinten/81), Daan Esser, Van der Poel, Özgan (Dekker/68), Wuyts