Zeeuwse selectie scoort twaalf keer tegen Oranje (video)

MIDDELBURG - De oefenwedstrijd tussen het Nederlands korfbalteam en de Zeeuwse selectie is geëindigd in een 12-29 overwinning voor het team van bondscoach Wim Scholtmeijer. In een volgepakte sporthal de Sprong nam Oranje afstand, maar in de tweede helft wist de Zeeuwse selectie nog mee te scoren.

Openingsdoelpunt

De Zeeuwse selectie begon goed aan de oefenwedstrijd en stond al snel met 1-0 voor door een schot van Gijs Gillissen, die ook de tweede Zeeuwse treffer voor zijn rekening nam. Daarna nam Oranje snel afstand naar een 3-14 ruststand.



Scores

Na rust wisten de Zeeuwse korfballers meer te scoren. Door doelpunten van onder andere Linda Burger, Joyce van Eenennaam en Dylan Gillissen werd de eindstand 12-29.



Oranje on tour

De oefenwedstrijd werd gespeeld in het kader van Oranje on tour, hierbij doet het Nederlands korfbalteam in de aanloop naar de World Games vier clubs door het hele land aan. KV Ondo is een van die verenigingen. Woensdag geven de internationals nog clinics aan de Zeeuwse jeugd.



Meer dan testcase

Voor bondscoach Wim Scholtmeijer is de oefenwedstrijd meer dan een testcase, "Ik vind het belangrijk dat we ook naar de regio's gaan waar de topclubs niet komen. In Zeeland moeten mensen bijvoorbeeld al een uur rijden om een topwedstrijd te zien, op deze manier brengen we topkorfbal naar de mensen toe.

Doelpuntenmakers Zeeuwse selectie

Gijs Gillissen Joyce van Eenennaam en Linda Burger 2x, Demi Mondeel, Aïsja Zuidweg, Anita de Ridder, Thomas Mesu en Ronald Wisse allen 1x



Doelpuntenmakers Oranje

Richard Kunst en Nick Pikaar 5x, Laurens Leeuwenhoek 3x, Nadhie den Dunnen, Marjolein Kroon, Jet Hendriks, Celeste Split, Harjan Visscher en Mick Snel allen 2x, Esther Cordus, Maaike Steenbergen, Suzanne Struik en Olav Van Wijngaarden allen 1x