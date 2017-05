Meeste meldingen van discriminatie in Vlissingen

Meeste meldingen

In Vlissingen kwamen de meeste meldingen binnen per inwonertal. In die gemeente waren er 0,45 discriminatieklachten per duizend inwoners. Het jaar ervoor waren dat er nog 0,2 per duizend inwoners. Hulst komt met 0,37 meldingen per duizend inwoners op de tweede plaats. Het jaar ervoor waren dat nog 0,26 meldingen per honderd inwoners.



Racisme

Niet alleen in Vlissingen, maar ook in meerdere andere gemeenten ging het merendeel van de klachten over racisme. In Vlissingen ging het in 48 procent van de gevallen om discriminatie vanwege etnische afkomst. In Goes gingen de meldingen relatief vaak over discriminatie vanwege handicap. Dat gebeurde in een derde van de gevallen.



Stijging

In heel Zeeland kwamen vorig jaar 106 klachten binnen, dat een stijging van 16 procent ten opzichte van 2015. Van die 106 klachten viel het merendeel, 39 procent, in de categorie racisme. De rest viel in andere categorieën, zoals discriminatie vanwege leeftijd (12 procent), handicap (10 procent), geslacht (8 procent) en nationaliteit (7 procent).

Meldpunt

De eerder gemelde cijfers gaan over de meldingen bij het meldpunt voor discriminatie van het ADB Zeeland. In hetzelfde rapport worden ook de cijfers over de aangiften bij de politie vermeld.



Aangiftes

Wanneer alleen wordt gekeken naar aangiftes bij de politie komt Hulst naar voren als de gemeente met de meeste aangiftes naar het inwonertal. Daarna volgen Terneuzen, Goes en Noord-Beveland.



Islamitisch

Terneuzen was de gemeente met verreweg de meeste aangiftes van discriminatie op grond van godsdienst. Hierbij ging het in alle gevallen om discriminatie vanwege het islamitische geloof. In de gemeenten Goes en Hulst werd relatief vaak aangifte gedaan van discriminatie vanwege seksuele oriëntatie.