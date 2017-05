Hendriksen verliest eerste duel van Roda JC

HELMOND - Trainer Roy Hendriksen uit Middelburg is met zijn club Helmond Sport slecht begonnen aan de halve finale van de play-offs om een plaats in de Eredivisie. Op eigen veld ging Helmond Sport donderdagavond met 1-0 onderuit tegen Roda JC. Zondag is de return in Limburg.

foto: Orange Pictures



Schahin

Lang hield de ploeg van Hendriksen, die strijdt voor promotie, stand tegen Eredivisionist Roda JC. De ruststand was 0-0,maar na zeven minuten in de tweede helft werd het wel 0-1 voor de bezoekers. Spits Dani Schahin was de gevierde man bij de Limburgers na een intikker.



Rode kaart

Helmond Sport had moeite goede kansen te creƫren, maar ging er na een uur spelen weer in geloven toen Adil Auassar rood kreeg en Roda JC met tien man verder moest. Een doelpunt leverde dat niet meer op voor de thuisploeg. Zondag om 12.30 uur is de return in Kerkrade. De winnaar plaatst zich voor de finale van de play-offs tegen de winnaar van de ontmoeting tussen MVV en Cambuur.