GOES start in Haarlem ijzersterk aan nacompetitie

foto: René van der Vliet



Enige uitwedstrijd

GOES zit in deze fase van de nacompetitie in een poule met drie andere clubs. De wedstrijd tegen EDO/HFC is het enige uitduel voor de ploeg van trainer John Karelse,want de duels tegen Alverna en Wittenhorst worden in Goes gespeeld. Maar GOES voelde zich kiplekker op vreemde bodem. Na een afwachtende openingsfase scoorde Erwin Franse na 19 minuten de openingstreffer. In de twintig minuten daarna kregen beide ploegen kansen, maar valk voor rust was het opnieuw GOES dat scoorde. Een voorzet van Franse werd binnen gekopt door Steve Schalkwijk, die zo de ruststand op 2-0 bepaalde.



Ray Kroon

De enige speler uit de voorhoede van GOES die voor rust niet had gescoord was Ray Kroon, maar dat maakte hij direct na de thee meer dan goed. Binnen drie minuten scoorde Kroon twee keer, waardoor hij de wedstrijd besliste. GOES kwam niet meer in de problemen en boekte een even eenvoudige als knappe overwinning.



Wittenhorst

In dezelfde nacompetitie poule viel een zo mogelijk nog opmerkelijkere uitslag te noteren. Het Limburgse Wittenhorst won op bezoek bij hoofdklasser Alverna met 1-6.

Scoreverloop

0-1 Franse (19)

0-2 Schalkwijk (43)

0-3 Kroon (46)

0-4 Kroon (48)



Opstelling GOES

Uyl, Klap, Rentmeester, Tawfik, Van Hecke, Kabwe Manengela (De Jonge/72), Hollemans (Van Rosevelt/61), De Vlieger, Franse (Dédé/75), Schalkwijk, Kroon