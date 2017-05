Vlissingen komt valse start niet meer te boven (video)

Valse start

De start van VC Vlissingen was dramatisch,want de wedstrijd was amper begonnen of de eerste tegentreffer was al een feit. Een slippertje van Renzo Roemeratoe stelde Don Bolsius in staat de score te openen. Niet veel later was het opnieuw raak voor de bezoekers. Een afstandsschot van Ouassiem Ikhmech maakte de start van Vlissingen nog dramatischer.



James

Vlissingen was flink van slag door die twee snelle tegengoals en had moeite om kansen te creëren tegen de talenten van de Brabantse profclub. Toch viel vlak voor rust de aansluitingstreffer. Verdediger Roycel James zorgde voor de 1-2.



Prachtige goal

Na rust viel de mooiste goal van de avond nog,maar dat was niet de gelijkmaker voor de thuisploeg. Een voorzet van Van de Sande werd prima afgemaakt door De Louw. In het laatste halfuur was Jong FC Den Bosch nog twee keer dicht bij de 1-4, maar doelman Joan van Belzen bracht redding voor VC Vlissingen. Aan de andere kant was Abdenbi nog dicht bij 2-3,maar gescoord werd er niet meer.

Scoreverloop

0-1 Bolsius (2)

0-2 Ikhmech (10)

1-2 James (42)

1-3 De Louw (54)

Opstelling VC Vlissingen

Van Belzen, Renzo Roemeratoe, Manuhuwa, James (Martien/68), Milton Roemeratoe, Weeda (Ben Sellam/33), Gooding, Wolff, Abdenbi, Hoessein Bouzambou, Pinas (Saïd Bouzambou/46)