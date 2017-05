Sleutelbeenbreuk voor Menancio Weeda (video)

VLISSINGEN - Voetballer Menancio Weeda, middenvelder van VC Vlissingen, is de rest van de nacompetitie niet meer inzetbaar. Weeda heeft donderdag tijdens de wedstrijd tegen Jong FC Den Bosch zijn sleutelbeen gebroken. Hij is zes tot acht weken uitgeschakeld.

Pijn

Na een half uur spelen kwam Weeda in botsing met een speler van Jong FC Den Bosch. Beiden kwamen ongelukkig ten val. Weeda brak daarbij zijn sleutelbeen en moest onder begeleiding het veld verlaten. "Ik ben na afloop naar het ziekenhuis in Goes geweest", aldus Weeda die veel pijn had. "Daar hebben ze gezegd dat ik een sleutelbeenbreuk heb. Gelukkig hoef ik niet geopereerd te worden, maar het is wel vervelend dat het seizoen zo moet eindigen."

Stunten

Weeda (24) stond de afgelopen weken regelmatig in de opstelling van VC Vlissingen. De middenvelder baalde van de wedstrijd van donderdag. "Het is jammer dat we zo snel achterkwamen. Ik hoop dat de ploeg zondag kan stunten in Den Bosch en toch de volgende ronde kan halen."