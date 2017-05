Thijs de Lange leider in clubcompetitie

HARDERWIJK - Thijs de Lange uit Kattendijke is vrijdag vijfde geworden in de Parel van de Veluwe. Hierdoor is de renner van ZRTC Theo Middelkamp leider in het klassement van de clubcompetitie wielrennen.

Niet fit

De Lange reed vijftig kilometer voor de finish weg uit het peloton met vier andere renners: Ronan van Zandbeek uit Schijndel, Nick van der Meer uit Honselersdijk, David Dekker uit Hedel en Mitchell Huenders uit Maarn.



Omdat De Lange niet helemaal fit was, moest hij in de laatste twee kilometer lossen. Daardoor kwam hij als vijfde over de streep. De wedstrijd werd gewonnen door Ronan van Zandbeek, die een kleine voorsprong had op de anderen.

Meeste punten

De Lange is door zijn vijfde plek koploper geworden in het individueel klassement van de clubcompetitie. Hij heeft na drie wedstrijden (Omloop van de Veenkoloniƫn, Zuid Hollandse Eilanden Tour en Parel van de Veluwe) de meeste punten gehaald. De Lange neemt de trui over van Bjorn Bakker.



De volgende wedstrijd is de Omloop Hoeksche Waard op zaterdag 27 mei.

Raas

Eloy Raas uit Middelburg eindigde op de achttiende plaats en haalde ook enkele punten voor ZRTC Theo Middelkamp.