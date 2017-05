Foto: Orange Pictures

Hoogste serie

In de achtste finales was Jean-Paul de Bruijn nog met 40-18 te sterk voor Sander Jonen. Daarna won hij in de kwartfinale met 40-30 van oud-ploeggenoot Glenn Hofman.



In de halve finale won De Bruijn met een hoogste serie van zeven en een moyenne van 2,2222 van John Tijssens.