ROSMALEN - Biljarter Jean-Paul de Bruijn uit Hulst speelt zaterdag de finale van de Grand Prix in Rosmalen. De Bruijn won in de halve eindstrijd met 40-14 van John Tijssens en speelt om de toernooiwinst tegen Dick Jaspers.

Foto: Orange Pictures

Hoogste serie

In de achtste finales was Jean-Paul de Bruijn met 40-18 te sterk voor Sander Jonen. Daarna won hij in de kwartfinale met 40-30 van oud-ploeggenoot Glenn Hofman.



In de halve finale won De Bruijn met een hoogste serie van zeven en een moyenne van 2,2222 van John Tijssens.

Dick Jaspers

Dick Jaspers was in de andere halve finale met 4-17 te sterk voor Raimond Burgman met een moyenne van 4,444.