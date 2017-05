Tjoba verliest derby tegen Swift en degradeert (video)

'S-HEER HENDRIKSKINDEREN - Tjoba heeft het niet gered in de Overgangsklasse C. Na een nederlaag in de derby tegen Swift kwam de ploeg uit 's-Heer Hendrikskinderen tekort en daardoor speelt Tjoba volgend seizoen een klasse lager. Swift won de wedstrijd uiteindelijk met 12-16 en blijft ook volgend jaar actief in deze klasse.

Sterk Swift

Swift begon sterk aan het duel en stond na tien minuten al op een 1-3 voorsprong. Tjoba wilde wel partij bieden, maar kon daar weinig tegenin brengen. Het was vooral Swift-speler Gijs Gillissen die een plaag voor Tjoba was. Bij een 2-6 stand, was hij verantwoordelijk voor de helft van de doelpunten. Tjoba liet zich echter niet uit het veld slaan en probeerde zich terug te knokken in de derby. Toch had Swift bij de rust een comfortabele voorsprong van 5-9.



Tekort

Ook na de rust wilde Tjoba er alles aan doen om het tij nog te keren. Toch was Swift de betere ploeg en won het ook verdiend met 12-16. Door het resultaat zorgt Swift er tevens voor dat provinciegenoot Tjoba degradeert uit de Overgangsklasse C. De formatie uit 's-Heer Hendrikskinderen speelt volgend seizoen in de eerste klasse. Swift bleek na afloop genoeg te hebben aan de zege om in deze competitie te blijven.

Door de gunstige uitslag bij Vriendenschaar tegen Merwede is Swift nog een jaar verzekerd van de overgangsklasse. pic.twitter.com/Xqy7cXCuhB — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) May 20, 2017

Makke lammetjes

Robin Harinck, aanvoerder van Tjoba, vond dat zijn ploeg met een verkeerde mentaliteit op het veld stond vandaag. "Om eerlijk te zijn vond ik dat een groot deel van het team als makke lammetjes in het veld stond. In een derby moet je altijd strijd laten zien, maar dat was er vandaag al niet meer."



Broodnodige punten

De trainer van Swift, Dennis Plantinga, vond het vooral jammer dat er nog zo veel (negatieve) belangen op het spel stonden. "Je speelt liever een spetterende wedstrijd in een seizoen waarin je voldoende punten hebt gepakt en allebei veilig bent. Maar dat was vandaag niet. We hadden allebei de punten broodnodig en daarom was het geen sprankelende derby."



Rampjaar

Tjoba degradeerde ook al in het zaalseizoen. Harinck noemt het een rampjaar. "We moeten gaan bouwen. Laten we dit beschouwen als een leerzaam seizoen en volgend jaar bovenin meedraaien in de eerste klasse."