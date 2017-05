Zeeuwse zwemmers vallen in de prijzen bij regionale titelstrijd

Foto: Sandy Pleyte

Simone de Rijcke

Bij de senioren werd Simone de Rijcke uit Hulst tweede op de 400 meter vrije slag. De zwemster van ZC Koewacht tikte aan in 4.31'45".



Juniorentitels

Lien Fermont van de Schelde uit Terneuzen werd bij de jongste junioren derde. Babet de Voogd en Bridget de Bat van de Zeeuwse Kust uit Vlissingen pakten op diezelfde afstand de juniorentitel in hun jaargang. De Bat werd ook eerste op de 50 meter rugslag in 32'87", een nieuwe Zeeuwse toptijd voor dertienjarigen.



Schoolslag

Op de 100 meter schoolslag werd DZK-zwemster Esther Tiemersma derde bij de jeugd. Lien Fermont greep in de jaargang 2005 het goud in 1.27'00". Irina de Ridder van DZK zwom op de 200 meter vlinderslag bij junioren 3 naar de tweede plaats. Bij de junioren 2 was er eveneens zilver voor Tessa Roovers van de Schelde.



Zeeuws records

Kalle van Gemert (foto) van de DZK veroverde bij de heren senioren op de 200 meter wisselslag het brons in een nieuw Zeeuws record voor negentienjarigen: 2.15'58". Bij de jongens junioren 2 sprintte Yorick Visser van DZK naar de derde plek op de 50 meter vrije slag.