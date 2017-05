Scheldesport viert jubileum met NK Para Atletiek (video)

Toppers

Aan het evenement doen leden mee van Scheldesport, maar ook toppers uit binnen- en buitenland die ook aan de paralympische spelen in Rio deel hebben genomen. Er doen in totaal zo'n 100 atleten mee aan het NK. Op verschillende onderdelen zoals hardlopen, speerwerpen, kogelstoten en ver springen.



Trots op jezelf

Yoenes Ă–zden van Scheldesport deed mee op het onderdeel kogelstoten en discuswerpen. "Wat je handicap ook is, je moet er gewoon voor gaan. Of je nou een arm mist, of een been. Je moet tot het uiterste gaan. Dan kun je trots zijn op jezelf."



Blessure

De Zeeuwse Shirley Kerkhove, wereldkampioen 800 meter in 2016, deed niet mee. Ze moest op het laatste moment afzeggen vanwege een blessure.