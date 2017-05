Hoek wint derde districtsbeker in vijf jaar (video)

Hands

Op het terrein van MOC'17 in Bergen op Zoom begon de wedstrijd afwachtend van beide kanten. Pas in het laatste kwartier van de eerste helft was er enige dreiging van Hoek. Josimar Pattinama schoot in het zestienmetergebied en claimde een handsbal, maar hij kreeg geen penalty. Even later kreeg Clinckemaillie de grootste kans, maar hij zag zijn inzet over de goal vliegen. BVV, een eersteklasser die al twee hoofdklassers in dit bekertoernooi uitschakelde, beperkte zich vooral tot verdedigen.



Terechte winst

In de tweede helft kwam de ploeg van trainer Jannes Tant, die ontbrak doordat hij werkzaamheden had in Luxemburg, terecht op voorsprong door een doelpunt van Clinckemaillie. Een kwartier voor het einde schoot Nathaniel Lagrou van afstand de 2-0 binnen en daarmee leek de beker definitief naar Hoek te gaan. In blessuretijd deed BVV via Faouzi Garmat nog wat terug, maar aan alle onzekerheid werd een eind gemaakt toen Clinckemaillie twee minuten later voor de 3-1 eindstand tekende.



Aanvoerder Reguillo Vandepitte over de bekerwinst:

Vertrekkers

Voor veel spelers van Hoek was het de laatste keer dat ze actief waren in het shirt van Hoek. Tien spelers in de selectie van vandaag gaan de club verlaten. Dat zijn Guillaume Clinckemaillie, Giovanni Siereveld, Brian Meulmeester, Armand Doka, Alexander Embrechts, Kyle Doesburg, Lionel Fitsch, Nick de Groote en Nathaniel Lagrou. Deze spelers nemen afscheid met de districtsbeker in hun prijzenkast.



Giovanni Siereveld en Guillaume Clinckemaillie over de bekerwinst en hun afscheid van Hoek:

Scoreverloop

1-0 Clinckemaillie (68)

2-0 Lagrou (75)

2-1 Garmat (90+1)

3-1 Clinckemaillie (90+3)



Opstelling Hoek

Meulmeester, Wilson, Fitsch (Embrechts/86), Siereveld, Van Renterghem, Vandepitte, Lagrou, De Groote, Clinckemaillie, Doesburg(Beshliaha/84), Pattinama (Martens/63)



Uitgebreide samenvatting van de bekerfinale: