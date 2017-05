Playoffs voorbij voor Roy Hendriksen

Foto: Orange Pictures

Rode kaart

Vorige week had Roda JC Kerkrade met 0-1 gewonnen in Helmond. Na vijftig minuten kwam Helmond Sport op 0-1 door een goal van Zeldenrust. Helmond Sport speelde de hele tweede helft met een man meer na een rode kaart voor Rosheuvel. De wedstrijd leek op een verlenging uit te draaien, maar Van Velzen schoot Roda JC in de negentigste minuut op 1-1, waardoor Helmond Sport uitgeschakeld is.

Eerste seizoen

Voor Helmond Sport zit het seizoen erop. Hendriksen eindigde in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer in het profvoetbal, op de dertiende plaats met Helmond Sport.