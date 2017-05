Foto: Bill Stegers Photography

Minuut voorsprong

Adan kwam in Renesse over de streep in een officieuze tijd van 1:15.22'. Harmes had iets meer dan een minuut achterstand. Op de derde plaats eindigde Michel Verhaeghe uit Frankrijk, de winnaar van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen.

Vrouwen

Bij de vrouwen kwam Amber Bongertman uit Roosendaal als eerste over de finish in een officieuze tijd van 1:36.20'

Later vandaag kun je op deze site beelden bekijken van de Halve van Renesse