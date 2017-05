Erwin Adan wint Halve van Renesse (video)

Eerste Zeeuw

Adan kwam in Renesse over de streep in een tijd van 1:15.22'. Harmes had iets meer dan een minuut achterstand. Op de derde plaats eindigde Michel Verhaeghe uit Frankrijk, de winnaar van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen. Adan is door zijn zege de eerste Zeeuwse winnaar van het evenement, dat voor de zevende keer werd gehouden.

Vrouwen

Bij de vrouwen kwam Amber Bongertman uit Roosendaal als eerste over de finish in een tijd van 1:36.18'. Daarmee was de Brabantse met afstand de sterkste. De beste Zeeuwse eindigde op de negende plaats. Dat was Nicolette Malcorps uit Oost-Souburg in een tijd van 1:54.57'.

Muller



Na de prijsuitreiking van de Halve van Renesse werd organisator Cor Muller in het zonnetje gezet. Muller werd Koninklijk onderscheiden voor zijn verdiensten voor de atletiek op Schouwen-Duiveland.