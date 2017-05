Vlissingen na thriller voorbij Jong Den Bosch (video)

'S-HERTOGENBOSCH - Vlissingen heeft zich geplaatst voor de volgende ronde in de nacompetitie. De ploeg van trainer Ruud Pennings maakte een 1-3 nederlaag tegen Jong FC Den Bosch in eigen huis goed door in Stadion De Vliert ook met 1-3 te winnen. De beslissing viel in de strafschoppenserie. Hoessein Bouzambou werd de gevierde man.