Strafschoppen helpen GOES langs Alverna (video)

GOES - Zondag eersteklasser GOES heeft ook het tweede duel in de nacompetitie voor promotie naar de hoofdklasse gewonnen. De ploeg van John Karelse was in eigen huis met 3-0 te sterk voor Alverna.

Kansenregen

GOES startte moeizaam aan het duel. Gaandeweg de eerste helft werd de Bevelandse formatie steeds sterker en kreeg de ploeg legio kansen om op voorsprong te komen. Ook in het tweede helft was de thuisploeg de betere partij, maar de doelpunten bleven lang uit.



Strafschoppen

Halverwege de tweede helft kreeg GOES een strafschop toegekend, nadat Steve Schalkwijk de bal op een hand van de tegenstander kopte. Remon de Vlieger pakte de verantwoordelijkheid, maar miste. De arbitrage besliste echter dat de strafschop opnieuw genomen moest worden. De Vlieger maakte bij de tweede strafschop geen fout.

Vijf minuten later kreeg GOES opnieuw een strafschop toegekend, waarbij de doelman van Alverna zijn tweede gele kaart voorgeschoteld kreeg. De bezoekers konden niet meer wisselen en zo moest er noodgedwongen een speler onder de lat. Sherief Tawfik maakte geen fout en besliste het duel. In de slotfase bepaalde Steve Schalkwijk de eindstand op 3-0.



Beslissende wedstrijd

Op donderdag 25 mei ontvangt GOES Wittenhorst. Beide teams hebben twee keer gewonnen, maar de doelpunten voor zijn in het voordeel voor Wittenhorst. GOES moet winnen om verder te gaan in de strijd om promotie naar de hoofdklasse.

Scoreverloop

1-0 De Vlieger (64/pen)

2-0 Tawfik (70/pen)

3-0 Schalkwijk (88)



Opstelling GOES:

Uyl, Klap (De Jonge/75), Rentmeester, Tawfik, Van Hecke, Kabwe Manengela, Hollemans, De Vlieger, Franse (Dede/84), Schalkwijk, Kroon (Van Rosevelt/67)