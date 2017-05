WERKENDAM - De uit Hulst afkomstige beachvolleyballer Dirk Boehlé heeft het eredivisietoernooi in Werkendam gewonnen. Samen met Steven van de Velde uit Voorburg was Boehlé in de finale te sterk met 2-1 voor het duo Van der Ham/Vismans.

Beslissing in derde set

De beslissing viel in de derde set die met 15-13 door Boehlé en Van de Velde gewonnen werd. "We zijn klaar voor de strijd op eigen bodem volgende week", aldus Boehlé. Daarmee doelt hij op het toernooi in Vlissingen dat komend weekend gespeeld wordt.



Vorige week stonden Boehlé en Van de Velde ook in de finale van het toernooi in Arnhem. Toen waren Van der Ham en Vismans met 2-1 te sterk.