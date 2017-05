Alex Molenaar sterkste in Junioren Driedaagse Axel

VELZEKE (BEL) - De 36e editie van de Junioren Driedaagse Axel is gewonnen door Alex Molenaar. De renner van Midden-Nederland reed in de laatste etappe in België de Deen Johan Tiedemann Langballe uit de leiderstrui.

Foto: Orange Pictures

Genoeg voorsprong

In de laatste etappe met start en finish in Velzeke (België) maakte Molenaar deel uit van de kopgroep. Doordat Tiedemann Langballe in het peloton reed, had Molenaar de leiderstrui virtueel om zijn schouders. De achterstand in het klassement bedroeg voor de start slechts twee seconden. Molenaar eindigde in de slotetappe op de vierde plaats. Op de meet in Velzeke had hij genoeg voorsprong om het eindklassement te winnen.

Zijlaard

Maikel Zijlaard was de sterkste in de slotetappe. Het was zijn tweede dagsucces want de Rotterdammer was ook zaterdag in de tijdrit in Axel de sterkste. Zijlaard is aan een sterk seizoen bezig, want de kleinzoon van gangmaker Joop Zijlaard won eerder dit jaar al de Ronde van Vlaanderen voor junioren.





Foto: Orange Pictures

Mooie erelijst

Alex Molenaar (foto) is de opvolger van Stefan Bissegger uit Zwitserland, die in 2016 de sterkste was in de Junioren Driedaagse Axel.



Molenaar komt op een mooie erelijst terecht. Daarop staan onder meer de namen van Matti Breschel, Davide Rebellin, Andreas Klier, Leon van Bon en Servais Knaven.