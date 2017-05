Sterk deelnemersveld Ster ZLM Toer

OOST-SOUBURG - Zeven wielerploegen, die komende zomer de Tour de France rijden, zullen hun opwachting maken in de Ster ZLM Toer. Deze rittenkoers begint op woensdag 14 juni met een proloog in Westkapelle. Een dag later gaan de renners van start in Tholen

Foto: Orange Pictures

Toprenners

Veel ploegen zien de Ster ZLM Toer als voorbereidingswedstrijd op de Tour de France. Daarom is de kans groot dat er veel toprenners aan de start in Westkapelle zullen verschijnen.



De organisatie heeft de volgende ploegen vastgelegd. Team Sunweb, Katusha-Alpecin, Lotto-Soudal, Quick Step Floors en LottoNL-Jumbo. Deze vijf ploegen komen uit in de WorldTour, de hoogste divisie van het wielrennen.



Ook Cofidis en Wanty-Groupe Gobert (beiden pro-continentale ploegen) doen mee. Deze twee ploegen hebben een wildcard voor de Tour gekregen.

Roompot-Nederlandse Loterij

Daarnaast maken Roompot-Nederlandse Loterij, Baby Dump Cyclingteam, Destil-Jo Piels, Metec-THN en Monkey Town en de Belgische teams Sport Vlaanderen-Baloise, Veranda’s Willems-Crelan en WB Veranclassic-Aqua Protect en Telenet Fidea Lions.



De Ster ZLM Toer begint op woensdag 14 juni in Westkapelle. Een dag later rijden de renners van Tholen naar Hoogerheide. De wedstrijd duurt tot en met zondag 18 juni. De proloog van de Ster ZLM Toer wordt vorig jaar in Goes gehouden. Toen was Jos van Emden (foto) de snelste renner.