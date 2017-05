Golfers Grevelingenhout promoveren naar hoofdklasse

Achterstand

Grevelingenhout mocht een promotiewedstrijd spelen nadat het kampioen was geworden in de eerste klasse. In het duel tegen de Rosendaelsche keken de mannen uit Bruinisse na de foursomes, waar in duo's wordt gespeeld, tegen een 5-1 achterstand aan. Maar in de singles bleek Grevelingenhout een stuk sterker. Bas Post, Job-Jan Simmelink, Zino Meesen, Max Meuwsen en Menno Huijbregts wonnen allen hun persoonlijke duel en Rutger Wessels sleepte er een remise uit. Daardoor werd de eindstand 8-10.



In 2016 speelde Grevelingenhout ook al op het hoogste niveau van Nederland. Toen eindigde de ploeg als zesde waardoor ze meteen weer degradeerden.



