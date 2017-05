Saïd Bouzambou van VC Vlissingen naar Terneuzen

Foto: Paul ten Hacken



Kunstgras

Bouzambou is bij Terneuzen de opvolger van Can Kiran, die naar het Belgische FC Meetjesland vertrekt. De aanvaller wil bij Terneuzen graag op kunstgras gaan voetballen. "Als het goed is krijgt VV Terneuzen deze zomer een kunstgrasveld’’, zegt Bouzambou op de website van de club. "Ik speel daar graag op. Het betekent ook dat je als team altijd kunt trainen op het veld waar je ook de thuiswedstrijden op speelt. Ik wil graag iedere week spelen en bij Terneuzen kan ik het veldvoetbal goed combineren met het zaalvoetbal.’’ In de zaal speelt Bouzambou voor FT Antwerpen.



Promotie

Het huidige veldseizoen is voor Bouzambou nog niet voorbij. Met VC Vlissingen staat hij in de finale van de nacompetitie voor een plaats in de Derde divisie. Daarin is Quick uit Den Haag de tegenstander.



Tweede nieuweling

Voor Terneuzen in Bouzambou de tweede nieuweling in aanloop naar het nieuwe seizoen. Michael Cristina, die al in de jeugd van Terneuzen speelde, keert terug van de JVOZ.