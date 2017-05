VC Vlissingen maakt zich op voor finale nacompetitie

Herstellen

Bouzambou kiest er zelf voor om daags na de wedstrijd een dag thuis te werken om rust te houden, "Vanochtend heb ik rustig nog even uitgelopen en ging ik met een paar andere jongens nog de sauna in om een beetje te herstellen."



Schade beperkt

Volgens de aanvoerder van VC Vlissingen is de schade beperkt, zo heeft alleen Quincy Gooding mogelijk een blessure overgehouden aan het duel.



Oude bekende

In de finale van de nacompetitie treft de ploeg van Ruud Pennings Quick uit Den Haag. Voor de Vlissingers een bekende uit de competitie, Bouzambou geeft zijn ploeg een goede kans. "Dit seizoen verloren we een keer en speelden we gelijk tegen Quick, maar vorig jaar speelden we ook tegen hen in de nacompetitie en toen schakelden we ze uit, nu gaan we ook weer voor de winst."

Lees ook:

Vlissingen na thriller voorbij Jong Den Bosch