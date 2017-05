Aardenburgse miljonair wil profclub in Zeeland (video)

Geld in steken

Azimi is bereid om mee te denken over de komst van een Zeeuwse profclub en wil daar eventueel ook geld in steken. "Wij zijn tamelijk impulsief, maar praten kan altijd", zegt Azimi. "Laat mensen ons maar benaderen om te brainstormen."



Premie NAC

Spelers van NAC uit Breda werden maandag verrast met het vooruitzicht op een premie van 110.000 euro. Als het voetbalteam weet te promoveren naar de eredivisie dan zijn de Aardenburgse ondernemers Salar en Sazan Azimi bereid de portemonnee te trekken.

Shirtsponsor

De Azimi-broers hebben sinds 2016 contact met NAC. Toen kochten de broers het recht om een wedstrijd (tegen Achilles'29) als shirtsponsor op te treden. De opbrengst van 17.000 euro was voor Serious Request van 3FM. Sindsdien zijn de contacten gebleven.



VIP

"Ik hoef maar een kwartiertje voor aanvang te bellen en ik mag VIP plaats nemen in het stadion", zegt Salar Azimi. Zijn club moet over twee wedstrijden af zien te rekenen met NEC Nijmegen. "Ik heb goede hoop dat dat gaat lukken. Ze hebben een prachtig elftal en management van topniveau."



Kasteel

De broers Azimi verlieten hun thuisland Iran in 1996 om een betere toekomst in Nederland op te bouwen. Ze kochten in 2012 kasteel Elderschans in Aardenburg.



Lees ook:

- Kasteeldroom Zeeuwse Iraniërs in vervulling

- Goud voor hotelbroers in Aardenburg