Lesley Kerkhove alweer klaar op Roland Garros

PARIJS (FRA) Lesley Kerkhove is uitgeschakeld op het tennistoernooi van Roland Garros. In de eerste ronde van het kwalificatietoernooi verloor de speelster uit Zierikzee van Hiroko Kuwata: 6-7, 6-3, 6-4.

Kuwata

Lesley Kerkhove haalde nog nooit het hoofdschema van een grandslamtoernooi. Op Roland Garros wist de 25-jarige Kerkhove zelfs nog geen enkele keer een partij winnend af te sluiten. Tegen de Japanse Kuwata leek daar aanvankelijk verandering in te komen. In de eerste set vocht Kerkhove zich kanp terug na een 3-1 achterstand.

Tiebreak

Via een tiebreak sleepte ze de set binnen en leek ze op weg naar een ontmoeting met Nicole Gibbs uit Amerika in de tweede kwalificatieronde. De volgende twee sets gingen echter verloren. In de tweede set waren er nog wel twee break kansen voor Kerkhove, maar juist Kuwata sloeg toe bij een stand van 4-3.



Matchpoints

Ook in de derde set waren beide speelsters aan elkaar gewaagd, en ook toen waren er kansen voor Kerkhove om te breaken, maar toch trok Kuwata toch aan het langste eind. Van de eerste drie servicebeurten leverde Kerkhove er gelijk twee in, waardoor de wedstrijd wel gespeeld was. Kerkhove ontsnapte nog bijna wonderbaarlijk. Na twee gemiste matchpoints van Kuwata kreeg Kerkhove de kans om op 5-5 te komen, maar ze miste het breakpoint. Het vierde matchpoint was wel aan Kuwata besteed: 6-4.