Seizoen Kloetinge voorbij na nederlaag in nacompetitie

Veel teoschouwers

Er waren maar liefst duizend toeschouwers gekomen naar het Wesselopark om te kijken naar de verrichtingen van Kloetinge. Na het 1-1 gelijke spel bij Xerxes DZB had Kloetinge alleen genoeg aan drie punten om boven Smitshoek in de poule te eindigen. Dat bleek al snel een lastig karwei te worden toen Rekondie na zes minuten de bal achter doelman Lentink kopte.



Beginfase

Smitshoek voelde zich lekker in Kloetinge en domineerde in de beginfase. Toch kreeg de thuisploeg na twintig minuten een hele grote kans op de 1-1. Van der Poel had het vizier net niet helemaal op scherp en schoot voorlangs. Aan de andere kant behoedde Lentink zijn ploeg voor een grotere achterstand toen hij knap redde op een inzet van de doorgebroken Leona.



Kansje Bliek

In de tweede helft ging Kloetinge hard op jacht naar twee treffers, maar het bleef bij één. Invaller Van den Dries scoorde tien minuten voor tijd na een mooie aanval, maar dat was al wel bij een 2-0 stand. Erwin Bravenboer had even daarvoor de wedstrijd al beslist.



Teleurstellend

Kloetinge eindigt het seizoen door de nederlaag teleurstellend. In de competitie leek het in de slotfase op weg naar het kampioenschap, maar uiteindelijk trok Rijsoord aan het langste eind. Volgend seizoen speelt Kloetinge voor het derde jaar op rij in de eerste klasse.

Scoreverloop

0-1 Rekondie (7)

0-2 Bravenboer (72)

1-2 Van den Dries (81)



Opstelling

Lentink, Daan Esser, Jaap Esser (Van den Dries/46), Bliek, Amperse, Mulder, Van Tiggele (Schuit/75), Quinten, Van der Poel, Özgan, Wuyts (De Bonte/57)

Foto: Ron Quinten