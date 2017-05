Yves Nyemb langer bij VC Vlissingen

Knieblessure

Yves Nyemb is met VC Vlissingen nog in de race voor een plek in de derde divisie. Daarvoor speelt het donderdag en zondag tegen Quick, maar de kans dat Nyemb daar bij is lijkt klein. Hij liep in het bekertoernooi een knieblessure op tijdens de thuiswedstrijd tegen HSV Hoek.



Veel clubs

De 26-jarige Yves Nyemb versleet de laatste jaren aardig wat clubs in Zeeland. Zo was hij actief voor onder meer GOES, Hoek en Kloetinge.