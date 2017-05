Boek over de Witte Reus van Vlissingen gepresenteerd (video)

VLISSINGEN - In Vlissingen is een boek gepresenteerd over 'De Witte Reus', een cruiseschip dat in 1953 gebouwd is bij de werf van De Schelde. Het schip ging te water als de MS Kungsholm.

Herinneringen

Er zijn ongetwijfeld nog mensen in Vlissingen die zich de bouw van de MS Kungsholm kunnen herinneren. Het schip torende jarenlang hoog boven de huizen van de stad uit. Het was een grote feestdag toen het casco (bouwnummer 273) te water ging en van toen af aan de MS Kungsholm heette.

Lezing

Dr. Nico Guns, bekend van zijn boeken over de bij De Schelde gebouwde Willem Ruys van de Rotterdamsche Lloyd, heeft zich ook grondig verdiept in de geschiedenis van de bouw van de Kungsholm. Hij hield daarover dinsdagavond een lezing in het gerestaureerde kantoorgebouw van De Schelde (tegenwoordig Damen Schelde Naval Shipbuilding) aan de Willem Ruysstraat in Vlissingen.

Gezonken

De MS Kungsholm was een oceaanstomer die in Vlissingen gebouwd werd in opdracht van de Swedish American Line. Later voer het schip voor een andere maatschappij als de MS Europa en nog later als de MS Columbus. Het schip zonk in 1984 in de haven van het Spaanse Cadiz nadat het in aanvaring was gekomen met een golfbreker. Het is een jaar later gesloopt in Barcelona.