Bedrijfsruimtes en horeca in verkochte lasloods Vlissingen

Horeca

In het karakteristieke gebouw aan de Binnenhaven wil de nieuwe eigenaar bedrijfsunits gaan verhuren. Daarnaast wordt er ook ruimte gehouden voor horeca.



De Schelde

De lasloods is in de jaren '50 gebouwd voor De Schelde. Wethouder Josephine Elliot is blij dat de lasloods nu een nieuwe eigenaar heeft. "Na de timmerfabriek en de zware plaatwerkerij van de werf hebben we nu weer een monument veiliggesteld voor de toekomst." In de zware plaatwerkerij worden nu ouderenwoning gerealiseerd door WVO Zorg.



Herontwikkeling jachthaven

De verkoop is onderdeel van de ontwikkeling van het Yacht Valley terrein in Vlissingen. De gemeente wil het gebied upgraden en verhuurt en verkoopt daarvoor zoveel mogelijk bezit, om de herontwikkeling financieel mogelijk te maken.



Verkoop afgeketst

In 2015 was er ook al sprake van dat het gebouw verkocht was aan voormalig architect Jos Jobse die van de lasloods een cultureel centrum wilde maken. Uiteindelijk is die koop op het laatste moment niet doorgegaan. Volgens de architect werden er op het laatste moment aanvullende eisen gesteld door de gemeente waar de ondernemer niet aan kon voldoen. De gemeente heeft dat altijd ontkend.



Ariane Lafort sprak over de verkoop met wethouder Josephine Elliot: