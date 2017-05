HO CHI MINH (VIE) - Het is Jean Paul de Bruijn uit Hulst niet gelukt om het hoofdtoernooi van de wereldbeker in Vietnam te bereiken. In de laatste kwalificatiepoule verloor hij beide wedstrijden.

Koreanen

In poule J nam De Bruijn het op tegen twee Koreanen. In de eerste partij verloor hij met 17-40 van Hyung-Kon Kim. Daardoor had hij een zege nodig op Jae-Guen Kim om nog enigszins kans te maken op een plek in het hoofdtoernooi. Die overwinning kwam er niet. Tegen de Koreaan verloor De Bruijn met 36-40.