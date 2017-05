Kleine nederlaag Vlissingen in Den Haag (video)

DEN HAAG - VC Vlissingen is tegen een kleine nederlaag aangelopen in de wedstrijd tegen Quick. De ploeg uit Den Haag won met 1-0. Zondag is de return in Vlissingen.

Foto: Paul ten Hacken



Finale

De inzet van het finaleduel tussen Quick en Vlissingen is een plek in de derde divisie. Op het kunstgrasveld in Den Haag werd de eerste van het tweeluik gespeeld. De thuisploeg plaatste zich voor de finale nadat het SJC uitschakelde. Vlissingen versloeg Jong FC Den Bosch.



Oude bekenden

Ten opzichte van de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Jong FC Den Bosch begon Vlissingen met Salim Ben Sellam op de plek van de geblesseerde Quincy Gooding. Quick en Vlissingen kennen elkaar al uit de competitie van dit jaar. Opvallend is dat Vlissingen dit seizoen niet wist te winnen van Quick, 1-1 en 1-0.



Kansjes

Beide ploegen kregen in de eerste helft kansjes, waarvan die van de thuisploeg het gevaarlijkst waren. Nabil Hadui dwong Vlissingen-doelman Joan van Belzen tot een redding. Ook had de ploeg van trainer Ruud Pennings (foto) moeite met Mark Boshof die voor dreiging in de defensie van Vlissingen zorgde.



Van richting veranderd

Het was dan ook Boshof die in de tweede helft Quick op een 1-0 voorsprong zette. De aanvaller zag een schot van richting veranderd worden en in het doel verdwijnen. De beste kansen na de openingstreffer bleven voor Quick, maar doelman Van Belzen bleek een te grote sta-in-de-weg.



Zondag is de returnwedstrijd. Vlissingen zal dit duel moeten winnen om te kunnen promoveren naar de Derde Divisie.

Afgelopen en het blijft bij 1-0. Quick vergeet het vandaag af te maken, want gezien de kansen had een score van 7-1 er zomaar ingezeten. — HV & CV Quick (@HVCVQuick) May 25, 2017

Scoreverloop

1-0 Boshof (65)



Opstelling Vlissingen

Van Belzen, Renzo Roemeratoe (Jansen/46), Manuhuwa, Milton Roemeratoe, Martien, El Hattach, Ben Sellam, Abdenbi (Geerman/26), Wolff (Pinas/77), Hoessein Bouzambou, Said Bouzambou