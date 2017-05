Thomas van den Houten moet weg bij Telstar

Foto: Orange Pictures



Betaald voetbal

Van den Houten was twee seizoenen actief bij Telstar, waar hij debuteerde in het betaald voetbal. Hij hoopt bij een andere club in het betaald voetbal aan de slag te kunnen. "Een aantal clubs heeft interesse getoond", zegt Van den Houten. "Ik ga nu bekijken waar ik het best kan gaan spelen."



43 wedstrijden

De 26-jarige Van den Houten speelde in het verleden voor Olympic Charleroi (Begliƫ), Hoek en GOES. Bij Telstar speelde hij in twee jaar tijd 43 wedstrijden.