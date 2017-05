Schalkwijk schiet GOES naar finalepoule (video)

Onderlinge duel

Zowel GOES als Wittenhorst won de eerste twee wedstrijden in de poule tegen EDO en Alverna. Daarnaast hadden beide teams een doelsaldo van +7. Het onderlinge duel zou dus gaan uitmaken wie de finalepoule zou gaan bereiken.



Weinig kansen

Al vroeg in de wedstrijd leek Wittenhorst op voorsprong te komen toen middenvelder Willem Heijnen uithaalde, maar GOES-doelman Dennis Uyl bracht redding op de doellijn. Via een schot van aanvaller Ray Kroon was GOES in het eerste kwartier het dichtst bij een doelpunt, maar zijn inzet werd geblokt. Verder creƫerden beide ploegen in de eerste helft weinig kansen en werd bij een 0-0 stand de rust bereikt.



Schalkwijk

De thuisploeg kwam in het tweede bedrijf sterk uit de startblokken. Tien minuten na rust werd spits Steve Schalkwijk neergehaald in het strafschopgebied, maar de arbiter kende geen penalty toe. Even later stond de paal de openingstreffer van Remon de Vlieger in de weg. In de 65e minuut was het wel raak. Uit een corner kopte Schalkwijk de 1-0 tegen de touwen.



Schitterende aanval

Acht minuten voor tijd verdubbelde hij na een schitterende aanval via Ray Kroon en Remon de Vlieger de voorsprong: 2-0. In de slotminuut kwamen de bezoekers via verdediger Bart Spreeuwenberg nog terug tot 2-1, maar de overwinning voor GOES kwam niet meer in gevaar.

Finaleronde

Door de winst tegen Wittenhorst speelt GOES in de laatste fase van de nacompetitie nog twee wedstrijden in een poule met eersteklassers FC Boshuizen uit Leiden en Nieuw Buinen. De wedstrijden van GOES worden gespeeld op donderdag 1 juni en maandag 5 juni.



Scoreverloop

1-0 Schalkwijk (65)

2-0 Schalkwijk (82)

2-1 Spreeuwenberg (90)



Opstelling

Uyl, Van Hecke, Rentmeester, Tawfik, Van Rosevelt (De Jonge/46), Kabwe Manengela, Hollemans, De Vlieger, Franse, Schalkwijk, Kroon