Vlissingen onderuit in nacompetitie, GOES wint (video)

DEN HAAG/GOES - VC Vlissingen is tegen een kleine nederlaag aangelopen in de nacompetiewedstrijd tegen Quick. De ploeg uit Den Haag won met 1-0. Zondag is de return in Vlissingen met als inzet een plaats in de Derde divisie. In de nacompetitie voor een plaats in de hoofdklasse ligt GOES nog op schema na een 2-1 zege op Wittenhorst.

foto: Paul ten Hacken



Finale

Op het kunstgrasveld in Den Haag werd de eerste van het tweeluik gespeeld. Ten opzichte van de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Jong FC Den Bosch begon Vlissingen met Salim Ben Sellam op de plek van de geblesseerde Quincy Gooding. Beide ploegen kregen in de eerste helft kansjes, waarvan die van de thuisploeg het gevaarlijkst waren. Nabil Hadui dwong Vlissingen-doelman Joan van Belzen tot een redding. Ook had de ploeg van trainer Ruud Pennings moeite met Mark Boshof die voor dreiging in de defensie van Vlissingen zorgde. Het was dan ook Boshof die in de tweede helft Quick op een 1-0 voorsprong zette. De aanvaller zag een schot van richting veranderd worden en in het doel verdwijnen. De beste kansen na de openingstreffer bleven voor Quick, maar doelman Van Belzen bleek een te grote sta-in-de-weg.

Schalkwijk

In de nacompetitie voor een plaats in de hoofdklasse zet GOES weer een stap in de goede richting. Dankzij twee goals van spits Steve Schalkwijk werd Wittenhorst met 2-1 aan de kant gezet. GOES zit nu in de finale-poule. Daarin zijn op 1 en 5 juni FC Boshuizen uit Leiden en Nieuw-Buinen (provincie Drenthe) de tegenstander.

Enige teams

VC Vlissingen en GOES waren de enige Zeeuwse standaardelftallen die vandaag in actie kwamen in de nacompetitie. Zaterdag staan er voor de lager spelende clubs wedstrijden gepland.