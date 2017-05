Anita de Ridder vertrekt bij TOP Arnemuiden

Foto: Wendy Marteijn - Hulsteijn

Moeilijke beslissing

De Ridder (23) heeft dinsdag haar vertrek bekend gemaakt bij TOP. "Het is een hele moeilijke beslissing geweest omdat ik al heel mijn leven aan TOP verbonden ben. Maar ik voel dat nu het moment is gekomen om te vertrekken."

Telefoon roodgloeiend

Er is veel belangstelling voor De Ridder vanuit de Korfbal league, het hoogste niveau in Nederland. De telefoon staat 'roodgloeiend'. "Ik ben in gesprek met meerdere clubs. Ik hoop het binnen twee weken bekend te kunnen maken."

Blessures

De Ridder geldt als jaren als belangrijkste speler bij TOP. De club promoveerde de afgelopen jaren in zowel de veld- als zaalcompetitie. In die periode waren er al veel clubs die De Ridder wilden aantrekken, maar door blessures en het succes van TOP kwam het nooit tot een overgang. "Nu voel ik me fit en klaar voor een overstap."



De Ridder was in 2013 acht maanden uit de roulatie door een zware blessure aan haar kruisband. In 2016 was De Ridder vijf maanden uitgeschakeld door een achillespeesblessure.

Laatste wedstrijd

Zaterdag speelt De Ridder haar laatste wedstrijd voor TOP. Tegenstander in de Ereklasse (hoogste niveau veldcompetitie) is PKC uit Papendrecht.