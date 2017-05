Harmes de snelste in warme Gaperloop

GAPINGE - Erwin Harmes heeft de tweede Gaperloop op zijn naam geschreven. De hardloper uit Middelburg liep de tien kilometer in en rond Gapinge in een tijd van 33 minuten en 25 seconden.

Podium

Daarmee had hij tweeënhalve minuut over op de nummer twee Ronnie Overgaauw uit Zoutelande. Het podium werd compleet gemaakt door Adriaan Walhout uit Middelburg.



Dames

Bij de dames was Carolien van de Kreeke uit Serooskerke het snelste. Zij finishte voor Evelien van Sparrentak uit Sint Laurens en Sophie Mijoen uit Gapinge.

Burgemeester

De burgemeester van de gemeente Veere, Rob van der Zwaag, deed ook mee aan de Gaperloop. Hij liep de 10 kilometer in 52 minuten en 34 seconden.