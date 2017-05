Finales

In het Franse Reims stonden de beste acht bowlsters uit Europa in de leeftijd van 19 tot en met 22 jaar tegenover elkaar. De Weerdt kwalificeerde zich voor de finales dankzij haar prestaties in de voorrondes van de Youth Euro Trophy. Haar beste prestatie was een tweede plek in Nieuwegein.



Eindzege

In de voorrondes van de finales gooide De Weerdt bijna 204 punten gemiddeld. In twee laatste games van de finale scoorde ze 289 en 247 punten. Dat was genoeg voor de eindzege.