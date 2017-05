Van de Ven komt twee seconden tekort voor zege

Leiding

De motorcrosster uit Vlissingen begon goed aan de race en reed al snel aan de leiding. Ze wist de Canadese Courtney Duncan van haar af te houden. Uiteindelijk resulteerde dat voor Duncan in een val waarna ze niet verder kon.



Bloedstollend

In de slotfase van de eerste manche kreeg Van de Ven te maken met de Italiaanse leider in het klassement Kiara Fontanesi en de Franse Livia Lancelot. Fontanesi passeerde Van de Ven maar kwam ook ten val waardoor de Vlissingse de leiding weer over nam. Op het laatst wist Lancelot, die voor thuispubliek reed, toch nog voorbij Van de Ven te gaan en zo schreef ze de eerste manche op haar naam.



Klassement

De stand in algemeen klassement is als volgt:

1. Kiara Fontanesi, 95 punten

2. Livia Lancelot, 92 punten

3. Nancy van de Ven, 85 punten

4. Courtney Duncan, 83 punten

5. Larissa Papenmeier, 83 punten



Zondag volgt de tweede en laatste manche in Frankrijk.