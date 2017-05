Bronzen zwemmedailles voor Van Gemert en De Rijcke

EINDHOVEN - Op de derde dag van de Regio Zomer Zwemkampioenschappen in Eindhoven was er tweemaal Zeeuws succes. Zowel Kalle van Gemert als Simone de Rijcke won een bronzen medaille.

Foto: Sandy Pleyte



Zeeuws record

DZK-zwemmer Van Gemert pakte de derde plek op de 200 meter vlinderslag en deed dat in een Zeeuws record. Hij verbeterde zijn eigen record voor negentienjarigen. Hij zwom een tijd van 2.18'32". Daarmee was hij zeven seconden langzamer dan de winnaar: Arjan Knipping. De tweede plek was voor Niels Post. Beide zwemmers komen uit voor PSV.



Brons

Simone de Rijcke van ZC Koewacht legde beslag op het brons op de 200 meter rugslag. De Rijcke deed dat in een tijd van 2.32'90". De winnaar werd Inge Arts en de tweede plaats was voor Marij van der Mast.



Zondag is de vierde en laatste dag van de Regio Zomer Zwemkampioenschappen.