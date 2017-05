TOP eindigt seizoen in Ereklasse puntloos

0 uit 10

Het was het duel tussen de kampioen en de nummer laatst in de Ereklasse. PKC is de competitie geëindigd op de eerste plaats met 18 punten uit 10 wedstrijden. TOP is er niet in geslaagd om ook maar één punt te pakken. Alle wedstrijden van de ploeg uit Arnemuiden gingen verloren.



Degradatie

TOP was enkele weken geleden al gedegradeerd uit de Ereklasse en keert hierdoor na één seizoen weer terug naar de hoofdklasse.



Anita de Ridder

Vrijdag werd ook bekend dat speelster Anita de Ridder TOP gaat verlaten. De Ridder, die haar hele leven al bij TOP speelt, is ambitieus en wil naar een club die in de Korfbal League speelt. Ze hoopt binnen twee weken bekend te maken welke club het wordt, maar er is volop belangstelling.